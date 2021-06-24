МИД Украины обвинил РФ в «агрессивной и провокационной политике» после инцидента с эсминцем

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба счел проявлением «агрессивной и провокационной политики РФ» инцидент с британским эсминцем, произошедший 23 июня у берегов Крыма. В связи с этим он считает, что Киеву следует перейти на качественно новое сотрудничество с НАТО в Черном море. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал у себя в Twitter.

«Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам», — говорится в его посте.

Дипломат также выразил мнение, что этот инцидент является поводом для того, чтобы «качественно обновить» взаимодействие украинской стороны с Североатлантическим альянсом в Черном море.

23 июня эсминец ВМС Великобритании «Дефендер» пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском военном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

Британская сторона заявила, что Россия не производила предупредительные выстрелы по эсминцу.