МИД России счел лицемерными претензии Германии по делу Навального

Ряд стран Североатлантического альянса, в том числе Германия, продолжают регулярно требовать от России расследования инцидента с Алексеем Навальным, однако эти требования несостоятельны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«С учетом того что германские правоохранительные органы оставили без единого содержательного ответа в общей сложности восемь обращений Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании международной правовой помощи по ситуации с Навальным <…> любые претензии официального Берлина относительно какого-либо расследования в контексте этого случая абсолютно не состоятельны и просто-напросто лицемерны», – пояснила Захарова.

По ее словам, германская сторона открыто дает понять, что и впредь не собирается удовлетворять просьбы Генпрокуратуры. При этом информация, запрошенная у Берлина, требуется для завершения проводимой МВД России доследственной проверки причины госпитализации Навального в Омске.

В августе прошлого года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

Ранее сообщалось, что суд признал законным отказ в возбуждении дела из-за госпитализации Навального.