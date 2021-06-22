Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» западными политиками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к соседним народам и призвал их разобраться с «обезумевшими» политиками, вводящими санкции против республики. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я обращаюсь прежде всего... к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность», — сказал он.

По словам белорусского главы государства, в настоящий момент, «как и 80 лет назад», регион стоит на грани глобального конфликта. Он также спросил соседние народы, помнят ли они исторические уроки.

«Так и хочется спросить: вы, что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов — на патриотичность? Давайте попробуем», — добавил он.

Ранее Лукашенко, выступая на церемонии 80-летия начала Великой Отечественной войны, призвал помнить слово «блицкриг».

По его словам, на реализацию «цветного блицкрига» были выделены огромные средства. Как отметил президент, за прошедший год Белоруссия испытала действие «самых современных технологий» гибридной войны.