Лукашенко отказался защищать Европу от нелегальных мигрантов

Белоруссия не станет защищать Европу от нелегальных мигрантов в условиях санкционного давления, заявил президент республики Александр Лукашенко. Трансляцию выступления главы государства по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны вел канал АТН.

«В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков <…> Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?» — заявил глава государства.

По его словам, Европа методично и коллективно «душит» Белоруссию, в таких условиях «только безумцы» могут рассчитывать на защиту и поддержку со стороны Минска.

21 июня Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии, новые ограничительные меры затронули 86 физических и юридических лиц.

В министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что действия ЕС «граничат с объявлением экономической войны». Премьер-министр республики Роман Головченко заверил, что санкции не останутся без ответа. При этом посол России в Минске Евгений Лукьянов сообщил, что Россия поддержит Белоруссию после введения Евросоюзом против нее санкций.