Байден узнал зарплату пожарных и стукнул кулаком по столу
Карина Казанцева
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Президент США Джо Байден стукнул кулаком по столу, когда узнал, сколько зарабатывают пожарные. Об этом пишет РИА «Новости».
Байден проводил встречу с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям. Во время мероприятия ему сообщили, что в среднем пожарный зарабатывает $13 в час. Байден назвал эту цифру смехотворной.
Ранее в Японии пенсионеры по ошибке получили от США по полторы тысячи долларов. В результате в банках Токио образовались толпы клиентов, которые пытались снять деньги.
По словам 75-летнего японского пенсионера, он почувствовал благодарность к США и добавил, что «Америка удивительна». Ему удалось обналичить чек, однако в банке мужчине сказали, что для получения денег придется подтвердить право на них.
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