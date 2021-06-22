Российские телеканалы закладывают на «Прямую линию» с Путиным три часа

Ведущие российские телеканалы закладывают на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным три часа эфирного времени. Об этом свидетельствуют программы вещания.

Согласно опубликованной сетке вещания, у Первого канала, «России 1» и НТВ на прямую линию запланирован эфир с 12.00 до 15.00 по московскому времени.

Ранее были названы вопросы, которые присылают россияне к «Прямой линии» с Путиным.

«Прямая линия» пройдет 30 июня в 12.00 мск.

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

В 2020 году проведение «Прямой линии» было отменено из-за требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Однако некоторые элементы этого прямого эфира с российским президентом были включены в большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным, которая прошла 17 декабря 2020 года.