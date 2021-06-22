Посол РФ заявил о необходимости решить проблему отнятой российской дипсобственности в США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что необходимо решить вопрос возвращения российской дипломатической собственности, отнятой в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы помните, она была захвачена, мы были лишены многих зданий, объектов недвижимости. Мы будем настаивать и никогда не смиримся с ситуацией, когда мы лишены возможности использовать те или иные объекты российской государственной собственности», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что захваченная собственность принадлежит России, и только российское государство имеет право распоряжаться этой собственностью, решать, что с ней делать.

Антонов отнес тему возвращения дипсобственности РФ к числу острых проблем.

Ранее посол Антонов рассказал, что диалог России с США по визовым проблемам возобновится.