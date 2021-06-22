Лукьянов: Москва поддержит Белоруссию после введения против нее санкций ЕС

Посол Российской Федерации в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Россия поддержит Белоруссию после введения Евросоюзом против нее санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По заявлению совета ЕС, Европейский союз утвердил расширение списка санкций против Белоруссии. В перечень попали 86 фигурантов: 78 физических лиц и 8 организаций. Глава дипломатии организации Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Белоруссии.

«Мы не бросим Белоруссию. Будем (оказывать поддержку) до самых критических обстоятельств», — рассказал Лукьянов, когда отвечал на вопрос, связанный с поддержкой Москвы.

Еще посол России в Минске подчеркнул, что Белоруссия и РФ являются союзниками.

«Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа», — обратил внимание Лукьянов.

Ранее Соединенные Штаты ввели персональные санкции против 16 белорусов и 5 силовых структур.