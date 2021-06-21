Захарова назвала средневековьем новую стратегию ЕС в отношении России

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», что предлагаемая Евросоюзом новая стратегия в адрес Москвы не только неуместна, но и скорее подходит Средневековью. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это как название триллера... Отталкивать, сдерживать, вовлекать. Вообще, что-то это такое, как мне кажется, из сферы медицины, потому что ни с одним нормальным человеком, как ни с одной нормальной страной или объединением стран такой подход неуместен», — сказала Захарова.

15 июня глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель описал новую стратегию в отношении России, которая была подготовлена к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня. По его словам, она будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Боррель также повторил слова американского президента Джо Байдена о том, что отношения с Россией «находятся на самом низком уровне за период после холодной войны».