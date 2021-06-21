ЕС объявил о вводе четвертого пакета санкций против Белоруссии

Европейский союз объявил о вводе в действие четвертого пакета индивидуальных санкций против Белоруссии, следует из официального заявления Совета ЕС.

В список добавлены 78 физических лиц и 8 организаций.

«Это решение было принято ввиду эскалации серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестоких репрессий против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», — сказано в заявлении.

Ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии теперь распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто внесен в санкционный список. Физические лица также подпадают под запрет на въезд на территорию Евросоюза.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. После чего ее арестовали в Белоруссии на два месяца.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.

Ранее сообщалось о том, что Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел утвердит в понедельник, 21 июня, четвертый пакет санкций против Белоруссии в отношении 86 физических лиц и компаний.