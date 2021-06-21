В Кремле заявили об отсутствии поводов для изменения списка недружественных государств

У России нет поводов для изменения списка недружественных государств после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что на подобных встречах достигается понимание, по каким вопросам страны смогут или не смогут договориться. Лидеры государств ведут диалог рамочно, не касаясь конкретных деталей. Песков также отметил, что без реализации все достигнутые понимания «повисают в воздухе».

«Детали потом уже обговариваются на рабочем уровне. Поэтому до того, как вот эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенных характер, до того, как мы увидим какие-то результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменений упомянутых вами подходов», — сказал Песков.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее прошли отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщался российский глава государства, после — американский.

Ранее правительство РФ утвердило перечень недружественных государств, в который вошли США и Чехия. Этим государствам запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве.