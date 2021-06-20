Путина показали за работой на борту президентского лайнера

Президента России Владимира Путина засняли за работой во время полета на женевский саммит с американским коллегой Джо Байденом. Кадры телеканала «Россия 1» опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

На кадрах видна обстановка в кабинете главы государства на президентском борту. Так, в ролике показан стол с кожаными креслами, а также набор подушек и одеял.

Президент Путин изучал документы перед началом переговоров с американским коллегой. Помимо этого, на кадрах запечатлен момент попадания воздушного лайнера в зону турбулентности, однако Путин не прервал работу.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

Одним из итогов встречи стала договоренность о том, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности.