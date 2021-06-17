Кравчук заявил, что Украина «не хотела принимать Крым» в советские времена

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР в 1954 году стала не «подарком», а «заботой» для Украины. Об этом он сообщил во время интервью на YouTube.

«Это была колоссальная забота. Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы», — сказал он.

По мнению Кравчука, Украина даже не хотела принимать Крым, потому что предполагала, что «потом могут возникнуть проблемы».

Он отметил, что генеральный секретарь Советского Союза Никита Хрущев не дарил полуостров Украине, и посоветовал читать «реальные документы» по истории передачи полуострова.

Ранее Кравчук отметил, что бывший помощник президента России Владислав Сурков, говоря о том, что Украину можно вернуть только силой, выдает желаемое за действительное.

Кравчук отметил, что влияние России на постсоветском пространстве снижается. Одновременно с этим Украина наращивает политическую мощь и реформирует армию. Также он напомнил, что американские войска приводятся в боевую готовность, как только российские военные приближаются к границам.