Депутаты Рады подрались после слов о необходимости расстрела оппозиции

Депутаты Верховной рады Украины устроили драку после слов депутата от партии «Слуга народа» Никиты Потураева о необходимости «расстрелять» «Оппозиционную платформу — За жизнь», передает корреспондент РИА «Новости».

Конфликт возник в ходе рассмотрения поправок к законопроекту о реформе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

«Здесь спрашивали, когда закончится эпоха бедности... А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет», — заявил Потураев с трибуны.

После этого к трибуне подошли депутаты фракции «Оппозиционной платформы», к которым обращался Потураев, и началась драка.

В дальнейшем представитель «Слуги Народа» извинился за свои слова, отметив, что это не был призыв к насильственным действиям, «и никто в зале не заслуживает репрессий».

При этом спикер Рады Дмитрий Разумков призвал парламентариев к толерантности и сдержанности в высказываниях, чтобы им не пришлось «краснеть» перед людьми, которые за ними наблюдают.

Отмечается, что теперь «Оппозиционная платформа - За жизнь» требует отстранить от занимаемой должности Никиту Потураева после его заявления, сказал депутат партии Юрий Павленко.

«Такие высказывания даже после извинений дискредитируют страну, парламент и, к сожалению, такие высказывания политиков привели к тому, что семь лет на нашей земле идет война», — сказал политик.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Барна подрался с депутатом от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком в эфире шоу «Политика без правил» на телеканале «Правда тут».