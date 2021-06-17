Депутат Рады назвал условие войны России и Украины

Вооруженный конфликт между Россией и Украиной возможен в случае провокации Киева в Донбассе с последующей военной операцией, считает депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, такой конфликт может начаться после массированного наступления украинских вооруженных сил в Донбассе. При этом парламентарий полагает, что Россия может ответить на такие действия «масштабной военной операцией включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева».

«Это не исключено физически до конца лета-начала осени», – выразил свое мнение Волошин.

При этом он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за нагнетание обстановки.

«Рассказывать о том, что завтра русские танки войдут в Киев — это, конечно, вряд ли серьезный подход для президента Украины», – добавил депутат.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что война между Россией и Украиной продлилась бы не больше недели.

Москва неоднократно заявляла, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, Россия не является его стороной.