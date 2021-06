Племянница бен Ладена опротестовала саммит в Женеве с плакатом о Трампе

Племянница бывшего главы террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России)Усамы бен Ладена Нур бен Ладен опротестовала российско-американский саммит, сообщает The Hill.

Родственница бен Ладена появилась в Женеве, где проплыла на лодке, держа в руках плакат с заявлением о победе на выборах президента США бывшего главы государства Дональда Трампа.

Видеозапись протеста публикует издание Recount на своей странице в Twitter. На кадрах видно, как племянница экс-главы террористической организации поднимает плакат с надписью «Трамп победил».

Как пишет The Hill, Нур бен Ладен является активной сторонницей Трампа и протестует в Женеве несколько дней, несмотря на угрозы швейцарской полиции арестовать ее.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главные заявления саммита — в материале «Газеты.Ru».

