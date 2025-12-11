ТНТ показал фильм с Долиной на фоне скандала с квартирой

ТНТ показал Долину в фильме с песней «За деньги — да» на фоне скандала с жильем

Телеканал ТНТ провел в кинотеатре «Октябрь» премьерный показ новогоднего фильма с участием певицы Ларисы Долиной на фоне скандала с квартирой. Об этом сообщает RT.

В кинозале при показе кадров под песню «За деньги — да» был устроен дождь из фальшивых денежных купюр.

30 ноября издание «Абзац» сообщило, что создатели новогоднего фильма от ТНТ «Невероятные приключения Шурика» рассматривают решение удалить сцену с Ларисой Долиной.

Речь идет о сцене, в которой Долина перепела хит Инстасамки «За деньги — «да»». По данным издания, команда фильма опасается, что картина может провалиться из-за участия певицы в ней. Поводом стал скандал артистки с квартирой.

4 декабря журналистка Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник» заявила, что Долину вырезают из новогодних программ.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

Ранее адвокат рассказал о последствиях запроса Верховным судом России дела Долиной.