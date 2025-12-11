На Северном Кавказе четыре аэропорта ограничили полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Махачкалы временно ограничили полеты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост опубликован в 1:14. В нем отмечается, что приостановить рейсы необходимо для обеспечения безопасности полетов.

До этого такие же ограничения ввели столичные аэропорты. Шереметьево временно прекратил принимать и отправлять рейсы с 23:51 10 декабря, а Внуково и Домодедово — с 0:59.

Выполнение рейсов приостановили на фоне налетов БПЛА на Москву. Они начались накануне в 23:41, с тех пор город попытались атаковать еще пять БПЛА. Один был уничтожен в 0:13, еще два — в 0:43, а также еще по одному — в 1:07 и 1:22.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.