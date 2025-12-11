На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Северном Кавказе четыре аэропорта ограничили полеты

Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса и Махачкалы ввели ограничения
true
true
true
close
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Махачкалы временно ограничили полеты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост опубликован в 1:14. В нем отмечается, что приостановить рейсы необходимо для обеспечения безопасности полетов.

До этого такие же ограничения ввели столичные аэропорты. Шереметьево временно прекратил принимать и отправлять рейсы с 23:51 10 декабря, а Внуково и Домодедово — с 0:59.

Выполнение рейсов приостановили на фоне налетов БПЛА на Москву. Они начались накануне в 23:41, с тех пор город попытались атаковать еще пять БПЛА. Один был уничтожен в 0:13, еще два — в 0:43, а также еще по одному — в 1:07 и 1:22.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами