Трамп высказался о коррупции на Украине

Трамп заявил, что коррупция на Украине носит массовый характер
Anna Rose Layden/Reuters

На Украине коррупция носит массовый характер, а отсутствие выборов в стране заставляет задаваться вопросами о демократии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«У них там массовая коррупция. Сколько времени еще пройдет, пока они проведут выборы? Демократия? Но у них давно не было выборов», — сказал он.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к выборам.

Таким образом он ответил на слова американского президента, который в интервью газете Politico сказал, что на Украине пора провести выборы, потому что там «уже не демократия», и что «у украинского народа должен быть выбор».

В октябре Politico со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что Зеленский намерен баллотироваться на пост президента Украины и уже начал кампанию по преследованию своих противников.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее экс-нардеп Украины рассказал, почему Трамп заговорил о выборах на Украине.

