Жители Тульской области сообщили о взрывах

Над Тулой и городом Алексином в Тульской области произошли взрывы. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает SHOT.

«Местные рассказали, что в общей сложности было слышно 5–7 взрывов. Сообщается о вспышках. Также был звук мотора в небе», — говорится в публикации.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях нет.

Вечером 10 декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о повреждении кровли жилого дома осколками беспилотника.

9 декабря беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Чебоксары. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. По информации СМИ, удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Краснодарском крае обломки сбитого дрона упали на автобус.