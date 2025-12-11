Загорелся авиационный центр в США, где якобы находятся обломки НЛО

В авиацентре Розуэлл, где якобы хранятся обломки НЛО, произошел пожар

На территории Розуэлльского авиационного центра в американском штате Нью-Мексико в непосредственной близости от ангара, где якобы хранятся обломки НЛО, вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Пламя охватило здание, находящееся в непосредственной близости от легендарного ангара №84. Многие считают, что там находятся обломки якобы разбившегося в 1947 году инопланетного космического корабля.

Недалеко от места пожара складировались кислородные баллоны и другие опасные материалы, поэтому власти, опасаясь возможного взрыва, существенно расширили периметр безопасности и провели немедленную эвакуацию местных жителей.

В настоящее время пожарным удалось локализовать пламя. По предварительным данным, пострадавших нет. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно.

В сентябре 2023 года Национальный архив США оцифровал и выложил на своем сайте тысячи рассекреченных документов об НЛО. Среди них записи об Розуэлльском инциденте 1947 года, когда близ города Розуэлл в Нью-Мексико упал некий объект, что породило легенду о крушении НЛО. Впоследствии американские ВВС объяснили происшествие неудачными испытаниями метеозондов.

