На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Загорелся авиационный центр в США, где якобы находятся обломки НЛО

В авиацентре Розуэлл, где якобы хранятся обломки НЛО, произошел пожар
true
true
true
close
Alex Milan Tracy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территории Розуэлльского авиационного центра в американском штате Нью-Мексико в непосредственной близости от ангара, где якобы хранятся обломки НЛО, вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Пламя охватило здание, находящееся в непосредственной близости от легендарного ангара №84. Многие считают, что там находятся обломки якобы разбившегося в 1947 году инопланетного космического корабля.

Недалеко от места пожара складировались кислородные баллоны и другие опасные материалы, поэтому власти, опасаясь возможного взрыва, существенно расширили периметр безопасности и провели немедленную эвакуацию местных жителей.

В настоящее время пожарным удалось локализовать пламя. По предварительным данным, пострадавших нет. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно.

В сентябре 2023 года Национальный архив США оцифровал и выложил на своем сайте тысячи рассекреченных документов об НЛО. Среди них записи об Розуэлльском инциденте 1947 года, когда близ города Розуэлл в Нью-Мексико упал некий объект, что породило легенду о крушении НЛО. Впоследствии американские ВВС объяснили происшествие неудачными испытаниями метеозондов.

Ранее ученые не смогли определить, какой объект пролетел над Москвой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами