Зеленский сделал заявление о выборах на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, опубликованного в его Telegram-канале, предложил Верховной раде разработать законопроект о выборах во время военного положения.

Он отметил, что провел «предметный» разговор с представителями Рады.

«Не буду допускать спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах на Украине — о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение», — сказал Зеленский.

Украинский лидер предложил народным депутатам поделиться «своим видением» ситуации.

Тем временем президент США Дональд Трамп снова затронул тему выборов на Украине. Он заявил, что отсутствие выборов в стране заставляет задаваться вопросами о демократии.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к выборам.

Таким образом он ответил на слова американского президента, который в интервью газете Politico сказал, что на Украине пора провести выборы, потому что там «уже не демократия», и что «у украинского народа должен быть выбор».

Ранее экс-нардеп Украины рассказал, почему Трамп заговорил о выборах на Украине.