В Госдуме назвали очевидными слова Зеленского о невозможности вернуть Крым

Депутат Нестеренко: Зеленский сделал давно для всех очевидное заявление по Крыму
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сделал уже давно для всех очевидное заявление о невозможности вернуть Крым под контроль Киева. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.

Депутат подчеркнул, что, пытаясь удержать власть, Зеленский делает заявление о Крыме, суть которого для всех уже давно очевидна для всех уже давно. Прежние воинственные заявления украинского президента и его окружения о полуострове и границах 1991 года были лишь удобным способом годами одурачивать своих избирателей.

Парламентарий отметил, что следующим, хотя и запоздалым шагом должно стать международное признание Крыма в качестве субъекта Российской Федерации.

9 декабря Зеленский подтвердил, что на своей первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял о желании вернуть Крым, а также признал, что сейчас у Украины нет сил для реализации этой цели.

Ранее в Крыму допустили визит Трампа на полуостров.

