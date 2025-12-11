На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Шереметьево десятки рейсов выбились из графика

В Шереметьево из-за ограничений задерживаются и опаздывают десятки рейсов
true
true
true
close
Shutterstock

В Шереметьево из-за введенных ограничений на прием и отправку рейсов десятки рейсов выбились из графика. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

По информации на 00:35, вылет 18 рейсов из аэропорта перенесли, еще пять самолетов прибудут с опозданием.

В Шереметьево из соображений безопасности ограничили полеты с 23:51 10 декабря. Аналогичные меры действуют во Внуково и Домодедово.

Это произошло на фоне налетов дронов на столицу. Первый БПЛА в ночь на 11 декабря средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили в 23:41, по одному беспилотнику ликвидировали в 00:13, 1:07, 1:22, 1:42, 1:46, еще два в 00:43.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».

