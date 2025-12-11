Россиянам в ноутбуке обязательно нужны шторка камеры, Type-C и много портов

Функции цифровой приватности у ноутбуков и ПК востребованы в разы чаще, чем защита физического устройства от кражи. Так, шторка камеры важна для 79% респондентов, тогда как физическая защита в виде кенсингтонского замка используется лишь 5%. Это показало исследование компании iRU, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». В ходе исследования выяснилось, какие функции современных ноутбуков и ПК пользователи считают наиболее значимыми.

Анализ данных показал: большинство пользователей не рассматривают защиту от кражи как критически важную опцию. Так, 34% респондентов заявили, что не нуждаются в кенсингтонском замке, а еще 28% не знают, что это такое. Примерно каждый пятый (18%) сообщил, что такой замок есть на устройстве, но фактически не используется. Лишь 5% действительно применяют этот тип защиты, что подтверждает ограниченную востребованность функции в повседневной работе.

Цифровая приватность воспринимается значительно серьезнее. Наличие шторки камеры или убирающейся камеры назвали обязательной функцией 37% пользователей, еще 41% считают ее желательной. Только 22% не придают ей значения.

Практичный подход заметен и в повседневных функциях. Большое количество портов по-прежнему играет значительную роль: 70% участников считают необходимым широкий набор интерфейсов для периферийных устройств, тогда как 26% удовлетворены стандартным набором портов, и 4% почти ими не пользуются.

Востребованной оказалась зарядка через USB Type-C: 63% пользователей ноутбуков регулярно ею пользуются, треть (32%) воспринимают ее как полезную, но необязательную, и 5% заряжают устройство через классический адаптер.

Высокий интерес вызывает возможность апгрейда и продления жизненного цикла устройств. Более половины респондентов (56%) считают важным иметь легкий доступ к комплектующим для самостоятельной замены накопителя или оперативной памяти. Еще 37% считают это полезной, но не ключевой функцией. Это подтверждает растущий спрос на технику, которую можно адаптировать под собственные задачи и не менять полностью при появлении новых требований. Такие устройства дольше остаются актуальными и позволяют оптимизировать расходы.

Отдельные конструктивные особенности аудитория оценивает по-разному. Подсветка клавиатуры важна только для 33% участников, еще 51% не против ее наличия. Материал корпуса также не является критическим фактором: 49% позитивно относятся к металлическим устройствам, 21,5% считают металл удобным при условии небольшого веса, еще 21,5% отмечают, что качественный пластик ничем не уступает. Для 8% материал корпуса не имеет значения.

Функция раскрытия крышки ноутбука на 180° востребована лишь частью пользователей: постоянно она нужна 17% респондентов, периодически — 34%. Для почти половины опрошенных (49%) этот параметр роли не играет.

Вопросы о функциональных особенностях ноутбуков и моноблоков задавались только тем, кто отметил, что работает с такими устройствами. Исключительно в офисе работают 44% респондентов, 41% совмещают офис и удаленный формат работы, и только 20% используют полностью дистанционный формат. При этом каждый из опрошенных ежедневно использует компьютерную технику.

«Результаты исследования показывают, что пользователи ожидают от устройств прежде всего практичности: удобных портов, универсальной зарядки, возможности апгрейда и базовых инструментов цифровой приватности. Остальные функции важны лишь для отдельных сценариев», — отметил Артем Пищулин, менеджер по бренд-коммуникациям iRU.

