Арестован экс-президент Боливии

В Боливии экс-президента Луиса Арсе задержали по делу о коррупции
Juan Karita/AP

Бывший президент Бразилии Луис Арсе задержан по делу о коррупции, пишет La Razon.

Экс-глава администрации политика Мария Нела Прада опубликовала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором утверждает, что некоторое время назад он «был похищен», когда ехал забирать родственников. Бывшего лидера страны, как она сообщила, доставили в спецподразделение полиции по борьбе с преступлениями.

По данным газеты, Арсе арестовали в среду, 10 декабря, в рамках расследования дела о Фонде поддержки коренного населения. Показания против политика дала экс-член конгресса Лидия Патти. Она призналась, что получала государственные средства и переводила их на частные счета. Эти деньги предназначались для проектов, финансируемых из Фонда развития коренных народов. Женщина заявила, что делала это по указанию Арсе, который тогда был министром экономики страны.

Дело о Фонде поддержки коренного населения — один из крупнейших коррупционных скандалов в Боливии, причинивший государству многомиллионный ущерб из-за незавершенных или несуществующих проектов.

Ранее экс-президент Бразилии объяснил попытку побега из-под ареста галлюцинацией.

