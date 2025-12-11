Трамп рассказал, когда удастся урегулировать украинский кризис

Трамп допустил, что кризис на Украине удастся урегулировать «в короткие сроки»

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, выразил уверенность в том, что украинский кризис удастся урегулировать в короткие сроки.

Он заявил, что хочет, «чтобы это закончилось».

«Послушайте, сейчас происходит много вещей. Многие говорят, что это ближе, чем когда-либо», — сказал глава Белого дома.

Трамп вновь назвал конфликт на Украине «войной, которая никогда не должна была начаться».

«Мы разберемся с этим, думаю, в довольно сжатые сроки», — резюмировал он.

Также американский лидер сообщил, что провел жесткий разговор с главами «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) по урегулированию украинского конфликта.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент Соединенных Штатов хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал президенту Украины Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее в Европе призвали Зеленского к «болезненным уступкам» России.