По Москве попытался ударить шестой БПЛА

Собянин: система ПВО Минобороны сбила на подлете к Москве шестой беспилотник

Силы ПВО (противовоздушной обороны) нейтрализовали на подлете к столице шестой дрон. Об этом написал в своем канале в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.

Чиновник отметил, что на место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб. Первый дрон в ночь на 11 декабря сбили в 23:41, по одному беспилотнику ликвидировали в 00:13, 1:07, 1:22, еще два — в 00:43.

На этом фоне столичные аэропорты из соображений безопасности временно прекратили принимать и отправлять рейсы. В Шереметьево полеты приостановлены с 23:51 10 декабря, а во Внуково и Домодедово — с 00:59.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.