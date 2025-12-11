Путин отправится в Туркмению на форум мира и доверия

Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад, чтобы поучаствовать в форуме мира и доверия

Президент России Владимир Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад для участия в форуме, который посвящен Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ожидается, что глава российского государства проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран.

В прошлый раз президент России посещал Ашхабад в октябре прошлого года. Тогда Путин принял участие в пленарном заседании международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».

10 декабря стало известно, что встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана и его российского коллеги пройдет в Туркмении.

В январе текущего года Путин и Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. 2 октября договор вступил в силу.

Ранее в Иране рассказали об углублении оборонного сотрудничества с Россией.