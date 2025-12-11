Три аэропорта Москвы приостановили полеты

В аэропортах Внуково и Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 00:59. В ночь на 11 декабря аналогичные меры были приняты в аэропорту Шереметьево. Там полеты приостановлены с 23:51.

Аэропорты временно прекратили работу на фоне налетов БПЛА на Москву. Они начались накануне в 23:41, с тех пор город попытались атаковать еще семь БПЛА.

Воздушные гавани в регионах России тоже ограничили полеты. Так, временно не принимают и не отправляются рейсы аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы, Ярославля, Тамбова и Иваново.

