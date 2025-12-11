Три российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Ярославля, Тамбова и Иваново ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Иваново, Ярославля и Тамбова ввели временные ограничения на полеты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко отметил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения на полеты ввели в московском аэропорту Шереметьево. Работа воздушной гавани была приостановлена на фоне налетов беспилотников на Москву.

Вечером 10 декабря в аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

