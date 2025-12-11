Хаос медиапотребления и кризис доверия стали главными трендами медиарынка в 2025 году

Хаотизация медиапотребления — главный тренд российской информационной среды 2025 года. Это показало исследование, проведенное Ассоциацией компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС), исследовательской компанией PR News, центром развития новых медиа («Вместе медиа») и коммуникационным агентством PR-Consulta.

С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Возглавил топ-5 главных результатов тренд хаотизации медиапотребления (54% экспертов считают тренд наиболее актуальным). Далее следуют кризис доверия и качества (51%), ужесточение контроля и юридизация медиасреды (48%), укоренение самоцензуры как редакционной культуры (46%) и превращение ИИ в рутинный рабочий инструмент (45%).

Хаотизация медиапотребления означает, что аудитория распылена по десяткам источников, платформ и личных каналов, потребление становится импульсивным, а конкуренция за внимание беспрецедентной. Как отмечают эксперты, фрагментация аудитории и борьба за ее внимание стали одним из главных вызовов современного медиарынка.

На фоне роста дезинформации, дипфейков, кликбейта и предвзятого контента исследование фиксирует кризис доверия и качества: технологически производить контент стало проще, чем когда-либо, но доверять ему становится все сложнее. По мнению экспертов, кризис доверия подрывает журналистику и усиливает запрос на фактчекинг, честность и ответственность, поскольку аудитория устала от информационного шума и ищет не просто новости, а ориентиры.

Регулирование и платформенный контроль закрепляются как новая норма: меняются правила размещения контента, маркировки, рекламные форматы, растут юридические и процедурные издержки. Контролируемость медиасреды эксперты воспринимают как один из системных факторов, определяющих будущее индустрии. При этом у жестких правил есть и плюсы: становится сложнее использовать недобросовестные практики.

Самоцензура в редакциях и брендах превращается в системный подход к выбору тем, формулировок и ракурсов. Много ресурсов тратится не на поиск новых повесток, а на оценку рисков. Самоцензура, по мнению экспертов, становится не личным выбором отдельного автора, а встроенной практикой выживания. В долгосрочной перспективе это ослабляет всю русскоязычную культурную и медиасреду: сложные темы становятся либо нишевыми, либо вовсе вытесняются развлекательным контентом.

Отдельный крупный тренд связан с рутинизацией искусственного интеллекта. Нейросети становятся обычным рабочим инструментом и воспринимаются как способ ускорить процессы и снять рутину, а не как прямой конкурент журналистам и пиар-специалистам. Одновременно растут тревоги по поводу качества «нейроконтента» и прозрачности его использования. Сегодня главный вопрос не в том, заменит ли ИИ журналистов или пиарщиков, а в том, как выстроить прозрачные правила игры: где допустима автоматизация, как маркировать такой контент, как не подменить живую экспертизу бесконечным потоком удобочитаемых, но пустых текстов.

Восприятие трендов также зависит от профессионального стажа. Молодые специалисты (стаж до 3 лет) чаще фокусируются на инструментальных трендах: ИИ, новых форматах и личном брендинге. С увеличением опыта внимание смещается на системные и институциональные вызовы: эксперты со стажем более 16 лет наиболее чувствительны к кризису доверия, тотальному контролю и хаотизации среды.

