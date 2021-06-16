Путин объяснил, почему не пригласил Байдена в Россию

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не пригласил американского коллегу Джо Байдена посетить РФ. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия», — сказал Путин.

По словам российского лидера, Байден также не приглашал его в Белый дом.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее запланированы отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщается российский глава государства, после — американский.