Помпео раскритиковал Байдена за «неготовность» к пресс-конференции с Путиным

Бывший государственный секретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News заявил, что президента США Джо Байден показал свою слабость, отказавшись от совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путином.

«Тот факт, что вы не можете встать в 6 или 8 футах от соперника и рассказать миру о том, что вы обсуждали, о том, что для вас важно, почему это для вас важно, является проявлением невероятной слабости», — заявил Помпео.

По мнению экс-госсекретаря, для американского лидера критически важно показать способность отвечать на сложные вопросы в сложной ситуации.

«Если вы не готовы просто выйти на трибуну и ответить на вопросы прессы, которые могут быть сложными, могут быть каверзными, когда ваш соперник стоит рядом, то это невероятное проявление слабости», — считает Помпео.

Он также отметил, что готов в любое время выступить на дебатах против Владимира Путина и пригласил ведущего Fox News стать одним из модераторов этого «состязания».

Ранее в Белом Доме заявили, что президент США Байден покинет Женеву в день саммита с российским президентом Путиным.

Лидеры России и Соединенных Штатов встречаются в Женеве 16 июня.

До этого Белый дом назвал возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят «изрядное количество времени» на обсуждение вопросов стратегической стабильности.