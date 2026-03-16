Россиянка обворовала соседку из квартиры этажом ниже с помощью каната из простыней

В Тобольске женщина украла замороженное мясо, проникнув к соседке через окно

В Тюменской области женщина украла деньги и замороженное мясо у своей соседки по общежитию, сообщили в УМВД по региону.

Жительница Тобольска проникла в комнату соседки и украла мясо из морозильной камеры и 5000 рублей. Инцидент произошел в общежитии на 2-й Северной улице.

Как стало известно, вечером 42-летняя ранее судимая женщина выпивала с приятелем в комнате на третьем этаже, а утром связала простыни, спустилась по ним к окну второго этажа, толкнула незапертую раму, забралась внутрь, взяла деньги и мясо, а затем выбралась тем же путем на первый этаж и скрылась.

Хозяйка комнаты в это время отсутствовала дома, а вернувшись, обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Правоохранители быстро вышли на след подозреваемой, но к тому моменту деньги она уже потратила. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ей грозит до шести лет лишения свободы. Женщину отпустил под подписку о невыезде.

Ранее итальянец трижды за две недели ограбил одного и того же человека.