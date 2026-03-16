Россияне стали употреблять меньше алкоголя

Мурашко: с 2009 года потребление алкоголя в РФ снизилось в 1,7 раза

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в презентации для форума «Здоровое общество» заявил, что потребление алкоголя в России снизилось в 1,7 раза с 2009 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра, в 2009 году россияне потребляли 13,7 литра этанола на душу населения. В 2025 году объемы потребления снизились до 8,06 литра этанола на душу населения. Таким образом, объемы потребления снизились в 1,7 раза.

13 марта зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что современная молодежь практически не употребляет спиртные напитки – теперь это считается признаком неудачливости. Максимум, что позволяют себе молодые люди – это слабоалкогольные напитки.

По его мнению, это сильно отличается от предыдущей ситуации, когда люди пили «все подряд». Сегодня молодежь осознанно подходит к этому вопросу, выбирая преимущественно слабоалкогольные напитки. Это настоящее движение культурного употребления спиртных напитков, заключил парламентарий.

