Видео: легковушка влетела в Газель с детьми, школьники в больнице

В Улан-Удэ легковой автомобиль врезался в маршрутку с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Предварительно, 37-летний водитель RAV4 без прав выехал на встречку в районе Мясокомбината и врезался в «Газель» с людьми. В больнице шестеро взрослых и ребятишки 11, 5 и 3 лет», – говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. В результате ДТП автомобили получили повреждения: у транспорта смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, а их детали разлетелись по проезжей части.

До этого в Карелии люди разбились в массовом ДТП с иномарками. Водителя Chevrolet занесло на повороте, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault. Водитель Mitsubishi, который двигался следом за Chevrolet в попутном направлении, вылетел в правый кювет.

В результате произошедшего 71-летний мужчина, который в момент столкновения был в Renault, получил травмы, несовместимые с жизнью.

