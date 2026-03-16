Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Видео: легковушка влетела в Газель с детьми, школьники в больнице

Mash: в Улан-Удэ легковушка врезалась в Газель, пострадали дети

В Улан-Удэ легковой автомобиль врезался в маршрутку с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Предварительно, 37-летний водитель RAV4 без прав выехал на встречку в районе Мясокомбината и врезался в «Газель» с людьми. В больнице шестеро взрослых и ребятишки 11, 5 и 3 лет», – говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. В результате ДТП автомобили получили повреждения: у транспорта смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, а их детали разлетелись по проезжей части.

До этого в Карелии люди разбились в массовом ДТП с иномарками. Водителя Chevrolet занесло на повороте, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault. Водитель Mitsubishi, который двигался следом за Chevrolet в попутном направлении, вылетел в правый кювет.

В результате произошедшего 71-летний мужчина, который в момент столкновения был в Renault, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее скорая с ребенком перевернулась на Камчатке.

 
Теперь вы знаете
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!