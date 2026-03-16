В Иране рассказали о бессилии США перед закрытием Ормузского пролива

Аракчи: США требовали капитуляции Ирана, а теперь добиваются прохода через Ормуз
США требовали от Ирана безоговорочной капитуляции, а теперь, спустя 15 дней с начала военной кампании, ищут среди союзников тех, кто помог бы провести их суда через Ормузский пролив. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи во время брифинга.

Дипломат подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым — просто закрыт для врагов Ирана и тех, «кто совершил подлый акт агрессии» против республики.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
