В США нашли «козыри в рукаве Ирана», мешающие Трампу быстро завершить войну

WP: козыри в рукаве Ирана не дадут Трампу объявить о победе

Двухнедельный конфликт США и Израиля против Ирана, подразумевающий стремительную смену режима, обернулся стратегическим тупиком. К такому выводу пришел аналитик Майкл Бирнбаум в статье для The Washington Post (WP).

Он объяснил, что власти в Тегеране «имеют свои козыри в рукаве». Несмотря на уничтожение значительной части иранского военного потенциала, Вашингтон столкнулся с непредсказуемой эскалацией, отметил эксперт. По словам аналитика, Тегеран смог парализовать поставки нефти через Ормузский пролив, а лидеры Ирана «лишь ускорились в стремлении обзавестись ядерным оружием».

«Это козыри в рукаве Ирана, из-за которых [президент США Дональд] Трамп не может объявить о победе и свернуть военную кампанию», — говорится в публикации.

До этого политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что раскол в администрации американского лидера по вопросу боевых действий против Ирана может вынудить США прекратить операцию на Ближнем Востоке. По его словам, ситуацию усугубляет рост цен на топливо в самих Соединенных Штатах.

Сам глава Белого дома продолжает публично излучать уверенность. На днях он подчеркнул, что военная операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется.

