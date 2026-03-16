Названа скрытая причина редкого детского инсульта

Neurology: перенесенная инфекция повышает риск инсульта у детей в два раза
Ученые из Университета Монаша (Австралия) обнаружили, что перенесенная инфекция может повышать риск инсульта у детей почти в два раза. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Ученые проанализировали данные системы Vaccine Safety Health Link — базы медицинской информации жителей штата Виктория, включающей сведения о вакцинации, инфекциях и госпитализациях. За семь лет исследователи выявили 571 случай инсульта у детей. Хотя заболевание встречается редко (один случай на 18 000), его последствия могут быть тяжелыми — от длительной инвалидности до смерти.

Инсульты чаще происходили у мальчиков, особенно у детей младше одного года. Анализ показал, что у детей, перенесших инфекцию в течение предыдущих 60 дней, риск инсульта был примерно в два раза выше. Причем повышенная опасность сохранялась не только в первые две недели после болезни, но и в течение следующих шести месяцев.

Среди инфекций, связанных с повышенным риском инсульта, исследователи называют менингит, энцефалит, сепсис и заражение нижних дыхательных путей. Однако связь наблюдалась и с более распространенными инфекциями, включая желудочно-кишечные заболевания, грипп и респираторно-синцитиальный вирус.

При этом ученые не обнаружили значимой связи между недавно проведенной вакцинацией и развитием инсульта у детей.

По словам ведущего автора работы Лахлана Далли, результаты исследования показывают, что инсульт нельзя считать заболеванием пожилых людей. Врачам и родителям ученые советуют обращать внимание на тревожные симптомы даже спустя время после выздоровления. К ним могут относиться нарушения дыхания, судороги, отказ от кормления и отсутствие реакции на раздражители.

Ранее прием популярного препарата связали с риском глазного инсульта.

 
