Azur Air прокомментировала слухи о возможной подготовке к ее продаже

Информация о переговорах по продаже авиакомпании Azur Air с потенциальными покупателями не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.
В опровержении говорится, что «переговоры о продаже компании не ведутся, соответствующие обсуждения с какими-либо потенциальными покупателями отсутствуют».
Пресс-служба заверила, что Azur Air продолжает обслуживать пассажиров в рамках заявленной полетной программы и делает это в полном объеме.
Сообщения о возможной продаже авиакомпании появились после того, как Росавиация ограничила ее сертификат эксплуатанта до 8 июня.
Решение об этом было принято по итогам внеплановой проверки воздушных судов Azur Air, проведенной Ространснадзором на основании многочисленных жалоб пассажиров. Клиенты перевозчика указывали на частые и длительные задержки вылета рейсов и несоблюдение их прав в таких случаях.
Вскоре после ограничения сертификата Azur Air Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания отменила часть запланированных рейсов из РФ в Таиланд.
Ранее Azur Air заявила об устранении почти всех замечаний Ространснадзора.