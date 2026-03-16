Azur Air прокомментировала слухи о возможной подготовке к ее продаже

Azur Air категорически опровергла сообщения о переговорах по ее продаже
Информация о переговорах по продаже авиакомпании Azur Air с потенциальными покупателями не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

В опровержении говорится, что «переговоры о продаже компании не ведутся, соответствующие обсуждения с какими-либо потенциальными покупателями отсутствуют».

Пресс-служба заверила, что Azur Air продолжает обслуживать пассажиров в рамках заявленной полетной программы и делает это в полном объеме.

Сообщения о возможной продаже авиакомпании появились после того, как Росавиация ограничила ее сертификат эксплуатанта до 8 июня.

Решение об этом было принято по итогам внеплановой проверки воздушных судов Azur Air, проведенной Ространснадзором на основании многочисленных жалоб пассажиров. Клиенты перевозчика указывали на частые и длительные задержки вылета рейсов и несоблюдение их прав в таких случаях.

Вскоре после ограничения сертификата Azur Air Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания отменила часть запланированных рейсов из РФ в Таиланд.

Ранее Azur Air заявила об устранении почти всех замечаний Ространснадзора.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

