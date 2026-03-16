Украина отменила встречу с министрами Венгрии и Словакии

Сийярто: Киев отменил встречу с министрами Венгрии и Словакии по поводу «Дружбы»
Украина в последний момент отменила трехстороннюю консультацию с министрами Венгрии и Словакии по поводу нефтепровода «Дружба». Об этом журналистам перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня мы в Брюсселе вместе с коллегами из Словакии инициировали трехстороннюю встречу министра энергетики Украины, министра энергетики Словакии и меня. Однако она снова была отменена украинской стороной буквально пару минут назад», — сказал он.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как Киев заблокировал поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на утвержденный в декабре 2025 года 20-й пакет санкций против России и на европейский кредит Украине в размере €90 млрд.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский пригрозил дать ВСУ адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если он продолжит блокировать решение о предоставлении кредита на €90 млрд для Украины. Также 11 марта Орбан рассказал, что ему самому, а также его детям и внукам поступают угрозы от украинцев.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет колонией Украины.

 
