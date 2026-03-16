Эксперт спрогнозировал рост биткоина до $77 тысяч

Эксперт Барышников: к концу недели биткоин может вырасти до $77 тысяч

К концу текущей недели биткоин может вырасти до $77 тысяч, а в будущем он может приблизиться к отметкам примерно $83 тысяч. Об этом газете «Известия» сообщил управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал» Александр Барышников.

«Биткоин входит в неделю с сильной карты. После 10% роста на прошлой неделе и уверенного удержания выше $70 тысяч рынок сделал главное — доказал, что умеет расти в условиях, когда традиционные активы падают. Расхождение с индексом S&P 500 в четверг было недвусмысленным сигналом: часть капитала переосмысляет роль биткоина в портфеле», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что мягкая риторика регулятора могла бы поддержать рынок криптовалют, но эта вероятность снизилась из-за высоких цен на нефть. Эксперт напомнил, что сейчас котировки Brent crude oil превышают $100 за баррель.

При этом, по его словам, даже жесткие сигналы от регулятора способны лишь частично повлиять на биткоин. После того, как произошло падение примерно на 52% от исторического максимума до уровня около $60 тысяч, инвесторы начали менее чувствительно воспринимать негативные новости.

Специалист добавил, что главным техническим уровнем по-прежнему является сопротивление в районе $74 тысяч. Превышение этого уровня может инициировать движение в сторону диапазона $76-77 тысяч, а затем и к отметкам около $83 тысяч.

В базовом сценарии эксперт прогнозирует рост биткоина до диапазона $76,5–77,2 тысячи к концу недели при нейтральной или умеренно мягкой риторике ФРС. Главным риском аналитик считает возможное снижение котировок ниже $70 тысяч в случае неожиданно жесткой позиции регулятора, а также усиления геополитической напряженности.

