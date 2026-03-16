Российские зумеры предпочли коливинги ипотечным квартирам

Среди российских зумеров набирает популярность тренд на коливинги на фоне массового отказа от квартир в ипотеку. Новое поколение не заточено на ценности своих родителей и предпочитает свободу и мобильность, объяснила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По ее словам, отказ от покупки жилья в ипотеку сегодня становится тенденцией мирового масштаба, так как зумеры предпочитают движение – без подобных обременений они могут легко переезжать из города в город. Причем наличие стабильного интернета для них важнее, чем свое жилье, подчеркнула эксперт.

Еще одним трендом молодежи она назвала переезд в небольшие города , а также в загородные дома, где можно спокойно жить вдалеке от шумного мегаполиса. Предложения об ипотечных кредитах на 30 лет, как и привязка на работу в офисе у одного работодателя, молодежь больше не соблазняют, отметила Радченко.

«В общем, важны независимость, свобода действий. Это поколение будет править миром. Призывы застройщиков брать ипотеку на 30 лет совершенно не действуют на молодежь. Это никому не нужно. Сейчас также популярны коливинги — общежития, если по-русски», — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, такие веяния в Россию пришли с Запада, а их привлекательность в глазах молодежи объясняется тем, что жизнь в коливингах позволяет быть свободнее, чем с ипотекой на долгие годы, и при этом находиться в обществе.

«Это категория для более-менее обеспеченной молодежи, которая может себе позволить съем жилья», — заключила специалист.

Напомним, исследователи выяснили, что каждый десятый опрошенный зумер категорически против ипотеки. В группе 18–30 лет 37 % заявили, что не рассматривают ипотеку как обязательный жизненный этап. Среди опрошенных в возрасте 18–30 лет 42 % считают, что «деньги должны работать и приносить доход», 28 % уверены, что «главное — финансовая свобода, а не собственность».

Ранее стало известно, как зумеры изменили российский рынок труда.