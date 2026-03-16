Епископ связал проблемы с властью в России с тем, что народ грешит

Епископ Питирим связал проблемы с властью в России с греховностью россиян
Амир Исаев/РИА Новости

Проблемы с властью в России происходят из-за того, что народ грешит. Об этом заявил управляющий Скопинской епархией епископ Питирим (в миру Константин Творогов) во время проповеди прихожанам, которая опубликована во «ВКонтакте».

По его словам, народу, который отказывается жить «правильно», не стоит надеяться, что власть будет сильной.

«Народ продолжает пребывать в грехе, а тогда что же мы хотим от власти? Почему мы хотим, чтобы власть нами правильно управляла, если мы сами не хотим правильно жить? ... Всегда наказывается народ, нечестивый народ. Наказывается слабостью власти», — сказал епископ.

Он считает, что в дальнейшем Россию, «в которой живет такой бесчистый, бесчинный народ», могут ждать еще более страшные события.

Также епископ назвал «массовое колдовство», магию и оккультизм самыми страшными грехами.

До этого священник РПЦ протоиерей Андрей Ткачев заявил, что грехи и болезни связаны, но «телевизионные врачи» этого не понимают и «рассказывают ерунду» про лечение и сбалансированное питание.

Ранее на Урале иеромонаха отправили в колонию за оправдание терроризма.

 
Теперь вы знаете
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
