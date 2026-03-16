«Уже надоело, если честно»: Дзюба об отмене гола в матче с «Ахматом»

Нападающий «Акрона» Дзюба недоволен отменой своего гола в ворота «Ахмата»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что недоволен отменой своего гола в ворота «Ахмата» в 21 туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Довольствуемся хотя бы ничеечкой. Были ближе к победе, в конце могли забивать. В начале было два‑три момента. Какая‑то невезуха. Опять отменяют голы. Уже надоело, если честно», — сказал Дзюба.

15 марта Дзюба отличился забитым мячом в матче с «Ахматом» (1:1), еще один гол нападающего после видеопросмотра был отменен из‑за офсайда. В нынешнем сезоне капитан «Акрона» записал на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи в 19 матчах чемпионата России.

«Акрон» после 21 тура с 22 набранными очками занимает 10‑е место в турнирной таблице.

Действующий контракт 37-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона. Нападающий выступает за тольяттинскую команду с 2024 года. Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, общается ли с Дзюбой.

 
