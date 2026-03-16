Новосибирский Минсельхоз оценил влияние вспышек болезней у скота на продажи мяса

Новосибирской области не грозит дефицит мяса говядины в связи с выявленными заболеваниями у скота. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов, пишет ТАСС.

«Риска такого нет», — отметил министр в ответ на соответствующий вопрос.

Шинделов добавил, что в связи со вспышкой заболеваний у скота в Новосибирской области объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). У животных выявили бешенство и пастереллез, которые могут быть опасны для человека.

До этого Следственный комитет России начал проверку законности действий Минсельхоза Новосибирской области.

8 марта у жителей Новосибирской области начали изымать домашний скот в рамках мероприятий по локализации очагов пастереллеза и бешенства.

С начала 2026 года в регионе зафиксировано 42 очага бешенства. Кроме того, в области выявлены и локализованы очаги пастереллеза — острого бактериального инфекционного заболевания.

