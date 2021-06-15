Песков рассказал, почему Путин не поздравил Трампа с юбилеем

Президент России Владимир Путин не поздравлял с днем рождения бывшего главу Белого Дональда Трампа, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не поздравлял, там это очень сложно сделать протокольно. В нынешних американских условиях это очень сложно сделать, поэтому не поздравлял», — сказал Песков.

Он подтвердил, что неформального поздравления тоже не было.

Трамп родился 14 июня 1946 года. В этом году отметил свое 75-летие. Сообщалось, что политик отмечал день рождения в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Ранее сообщалось, что первая леди США Джилл Байден скромно отпраздновала 70-летие. Юбилей был отмечен в близком кругу семьи поездкой в принадлежащий семье дом на побережье Атлантического океана в Делавэре и велосипедной прогулкой.

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