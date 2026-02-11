«Шумиха»: в Совфеде прокомментировали сообщения на Украине о переговорах в Москве

Сообщения украинских СМИ о том, что власти Украины рассматривают возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию конфликта похожи на балаган, если Киев хочет направить делегацию столицу, пускай использует соответствующие каналы связи. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Такие заявления носят такой какой-то непонятный политический характер, потому что сначала надо обращаться к адресату. Если вы хотите ехать в Москву, значит, вы сообщите в Москву, что вы намерены поехать туда, что вы хотели бы встретиться с таким-то политиком, не говоря уже о президенте Российской Федерации, а когда запускается через СМИ какая-то шутиха, это все напоминает такой балаган», — подчеркнул он.

В этой связи Карасин назвал «базарным вариантом» соответствующие сообщения в украинских СМИ о потенциальной встрече с президентом России в Москве.

«Для этого есть соответствующие каналы, которые хорошо известны всем странам, включая и киевскую власть. Тем более что недавно были переговоры в Абу-Даби, поэтому тут нечего играть в эти игры, это игры для неполноценных детей. Надо об этом ставить в известность, и после обсуждения этого вопроса только можно заговорить об этом в СМИ. Повторяю, иначе это выглядит очень некрасиво и напоминает игру в кошки мышки», — подытожил дипломат.

11 февраля украинский Telegram-канал Ukraine context сообщил, что делегация Украины допускает проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

