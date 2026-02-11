Размер шрифта
Чемпионка России заявила, что российских фигуристов судят жестче, чем многих

Фигуристка Гербольдт: Гуменник показал достойный прокат на Олимпиаде
Чемпионка России среди юниоров 2008 года и тренер Катарина Гербольдт заявила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что Петр Гуменник показал достойный прокат в короткой программе на Олимпиаде.

«Я думаю, мы все понимали, что к нашим спортсменам будет особое внимание, возможно, более жесткое судейство, чем у многих. Не нужно было давать поводов, чтобы к чему-то придраться, к сожалению, такой повод был. Думаю, прокат получился неплохим, но он не был идеальным. У Гуменника были проблемы с музыкой, рано его поднимали на допинг-тесты, что является психологическим давлением. Я считаю, что Петр — большой молодец. Он показал достойный прокат», — сказал Гербольдт.

Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла, заняв 12-е место среди 29 участников.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее Илья Малинин объяснил свое лидерство в короткой программе на Олимпиаде.
 
